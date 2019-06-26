محمد الامين يكتب :



فى موضوع الطيار الامريكى الذي ألقي القبض عليه من قبل قوات الجيش الليبي

صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية كشفت عن هوية الطيار الاجنبي الذي ألقي القبض عليه من قبل قوات الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر بعد إسقطت الطائرة الحربية التي كان يقودها بمحور الهيرة بين مدينتي العزيزية وغريان جنوب طرابلس في السابع من مايو الماضي، مؤكدة إطلاق سراحه بوساطة سعودية

وأضافت الصحيفة أن الطيار يدعى «جيمي سبونغول» أمريكي الجنسية وأنه لم يكن طيارًا أثناء خدمته في سلاح الجو الأميركي، انما عمل ميكانيكي لكنه تحصل على رخصة طيار بعد ترك خدمته العسكرية

هذه المعلومة من قبيل التفاصيل او الجزئيات التي تصنع التحولات الكبرى في أحداث كالحروب ونحوها.. أفرج الأمريكي عن الامريكي باختصار،، أما الليبيون فلا مشكلة ان يموتوا لأنه لا بواكي لهم ولا وسطاء..

أما تأثير المعلومة فهو جوهري لأنه يؤكد لليبيين أن العالم كله منخرط في حربهم وأن ما يُشاع عن الوطنية ومدنية الدولة ومحاربة الارهاب ليست إلا “وصفات” جاهزة يطبقها المتحاربون للفوز بجائزة السلطة والثروة..

لا يحتاج الأمر الكثير من المكر أو الذكاء كي يفهم المرء أن الهوى الامريكي بصدد التغير وأن من استخدمه السراج لمعالجة “اللبس العاطفي” لدى ترامب قد بدأ يؤتي أكله.. الادارة الأمريكية باتت تراهن على جوادين وليس على جواد واحد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا