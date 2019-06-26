بومبيو: أمريكا فعلت ما بوسعها لتهدئة الوضع مع إيران.. وإذا اندلعت الحرب ستكون طهران السبب

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مقابلة مع وسائل إعلام هندية اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة فعلت كل ما بوسعها لتهدئة التوتر مع إيران.

وقال بومبيو لتليفزيون (إنديا توداي) في نيودلهي حيث يقوم بزيارة رسمية: "إذا اندلع صراع.. إذا اندلعت حرب.. فسيكون السبب اختيار الإيرانيين لذلك، آملا ألا يختاروا ذلك".



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