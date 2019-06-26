مبعوث إيران بالأمم المتحدة: لن نتحمل بمفردنا عبء الحفاظ على الاتفاق النووي

قال مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة اليوم الأربعاء إن الاتفاق النووي الذي أبرمته بلاده مع القوى العالمية الكبرى "في حالة حرجة"، وحذر من أن "إيران لا يمكن ولا ينبغي ولن تتحمل وحدها بعد الآن كل أعباء الحفاظ" على الاتفاق المبرم في عام 2015.

وأضاف السفير مجيد تخت روانجي متحدثا عن المحادثات مع الولايات المتحدة "ما دامت العقوبات غير القانونية قائمة، لا يمكن للمرء أن يثق في عرض بإجراء حوار صادق وحقيقي".

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