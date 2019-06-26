ماي تلتقي بوتين لإبلاغه بانفتاح بريطانيا على علاقة مختلفة

قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها ستلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة المقبل، لتوصيل رسالة مفادها أن بريطانيا منفتحة على علاقة مختلفة مع روسيا إذا توقفت عن أنشطة تقوض الأمن الدولي.

وأضاف المتحدث مخاطبا الصحفيين أن اجتماعهما على هامش قمة مجموعة العشرين التي تعقد نهاية هذا الأسبوع في اليابان لا يمثل تطبيعا للعلاقات.

وتابع: "موقف رئيسة الوزراء إزاء سالزبري والنمط الروسي الأوسع من السلوك الخبيث معروف جيدًا، كما قالت فإننا نظل منفتحين على علاقة مختلفة لكن ذلك لن يحدث إلا إذا كفت روسيا عن الأنشطة التي تقوض المعاهدات الدولية والأمن الجامعي".

وأضاف أن هذا الاجتماع فرصة مهمة لتوصيل تلك الرسالة من زعيمة لزعيم لضمان فهم الموقف البريطاني تماما… لا يمثل هذا الاجتماع تطبيعا للعلاقات.

وتدهورت العلاقات بين بريطانيا وروسيا إلى ما كانت عليه في فترة ما بعد الحرب الباردة بعد تسميم عميل مزدوج سابق وابنته بغاز أعصاب في سالزبري بجنوب إنجلترا العام الماضي.

وألقت لندن باللوم على روسيا التي نفت أي ضلوع في الأمر.

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