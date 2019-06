فالنسيا يضم سيليسين من برشلونة

وشكر برشلونة حارسه الهولندي متمنيا له التوفيق في رحلته الجديدة مع فريق الخفافيش الذي تعاقد مع اللاعب لمدة 4 مواسم.

وارتدى سيليسين، حارس منتخب الطواحين، قميص برشلونة لثلاثة مواسم شارك خلالها في 32 مباراة وتوج بخمسة ألقاب.

Comunicado oficial I Jasper Cillessen

🔗 https://t.co/bbqSq3PyTc#BenvingutCillessen pic.twitter.com/8jwB8I60Ps

Agreement with @valenciacf for transfer of @JasperCillessen

وكان سيليسين الحارس الثاني في برشلونة في ظل وجود الألماني المتألق مارك أندريه تير-شتيجن.

وتألق سيليسين (30 عاما) لمدة 5 مواسم في حماية عرين أياكس قبل أن يحصل عليه برشلونة في 2016 مقابل 13 مليون يورو.

وسيليسين هو سابع لاعب يرحل عن برشلونة بعد نهاية الموسم المنصرم عقب تخلي النادي عن أندريه جوميش وباكو ألكاسير ومارك كاردونا ومارك كوكورييا ودوجلاس وتوماس فيرمايلين.

وضم الفريق لاعبين هما البرازيلي إيميرسون والهولندي فرينكي دي يونج.

