مقتل وإصابة 100 شخص في تدافع أمام استاد رياضي فى عاصمة مدغشقر

لقي 15 شخصا على الأقل حتفهم في حادث تدافع أمام استاد رياضي فى عاصمة مدغشقر مساء اليوم الأربعاء، قبل بدء حفل موسيقي بمناسبة عيد الاستقلال التاسع والخمسين للبلاد.

وقال ريتشارد رافالومانانا، مسئول بوزارة الدفاع فى مدغشقر: إن الحادث وقع فى الوقت الذى حاول فيه حشد من الأشخاص شق طريقه إلى داخل الاستاد عبر مدخل مغلق.

وقال أوليفات راكوتو ألسون، مدير مستشفى بالعاصمة انتاناناريفو: إن ثمانين شخصا آخرين أصيبوا في الحادث، بعضهم إصاباتهم خطيرة.

وكان نفس الاستاد قد شهد، قبل أشهر قليلة، حادثا مماثلا، قبل بدء مباراة فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية، أسفر عن مقتل شخص وإصابة عشرات آخرين.

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