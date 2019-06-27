بي بي سي: يونايتد هو العرض الرسمي الوحيد لدي ليخت.. ومشكلة

ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تقريرا من الصحفي الموثوق ديفيد أورنستين والذي قال إن دي ليخت ليس لديه أي عروض رسمية في الوقت الحالي سوى من مانشستر يونايتد.

وأضاف التقرير “ولكن المشكلة تكمن في أن دي ليخت يرفض فكرة الانتقال إلى يونايتد”.

وربطت العديد من التقارير الصحفية في الأيام الأخيرة المدافع الهولندي بالانتقال إلى برشلونة لمزاملة فرينكي دي يونج الذي انضم للفريق الكتالوني قادما من أياكس.

ذلك قبل أن تشير بعض التقارير إلى أن يوفنتوس يريد ضم اللاعب الشاب صاحب الـ19 عاما.

وتوج دي ليخت في الموسم الماضي مع أياكس بلقبي الدوري والكأس وبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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