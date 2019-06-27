الصفقة تقترب.. بنفيكا يعلن عن وصول عرض من أتليتكو مدريد لـ جواو فيليكس

يبدو أن جواو فيليكس اقترب من الانتقال إلى أتليتكو مدريد وذلك بعدما أعلن بنفيكا عن تلقي عرضا من النادي الإسباني لضم المهاجم البرتغالي الشاب.

وأصدر بنفيكا بيانا رسميا يُعلن فيه عن وصول عرض بقيمة 126 مليون من أتليتكو مدريد لضم فيلكس في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويأتي إعلان بنفيكا للعرض لإخبار لجنة القيم بحسب ما ينص عليه القانون.

عرض أتليتكو مدريد المالي تعد قيمته أكثر من قيمة الشرط الجزائي الموجودة في عقد فيليكس إذ تبلغ قيمة الشرط الجزائي 120 مليون يورو فقط.

تفكير إدارة أتليتكو مدريد في دفع مبلغ أكبر من الشرط الجزائي يأتي لتجنب دفع ضرائب أكثر في إسبانيا.

ويعد فيليكس من براعم بورتو قبل أن ينتقل إلى ناشئين بنفيكا في صفقة انتقال حر عام 2015.

ومع بنفيكا تدرج في فرق الناشئين حتى تم تصعيده للفريق الأول عام 2018.

ولعب فيليكس 43 مباراة مع بنفيكا سجل فيها 20 هدفا وصنع 11 هدفا.

وبدأ فيليكس رحلته الدولية مع منتخب البرتغال في بداية الشهر حين شارك ضد سويسرا في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

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