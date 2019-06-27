أمريكا تكتشف خللا جديدا محتملا في طائرات بوينج 737 ماكس

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية الأربعاء، أنّها اكتشفت "مصدر خطر جديداً محتملاً" في طائرات بوينج 737 ماكس، في نبأ يزيد من الشكوك المحيطة بموعد رفع الحظر عن تحليق هذا الطراز من الطائرات الذي سقطت منه طائرتان في حادثين متقاربين زمنيا أوقعا 346 قتيلاً.

وقالت الإدارة في بريد إلكتروني "سنرفع الحظر المفروض على الطائرة عندما نرى أنّه من الآمن القيام بذلك"، مشيرةً إلى أنّ "إدارة الطيران الفدرالية رصدت مؤخرا مصدر خطر جديدا محتملاً يجب على بوينج أن تعالجه"، من دون أن توضح مكمن هذا الخلل بالتحديد.

غير أنّ مصدراً مطّلعاً على الملف أفاد وكالة فرانس برس طالباً عدم نشر اسمه أنّ الخلل اكتشفه الأسبوع الماضي طيّارو إدارة الطيران الفيدرالية خلال تجارب أجروها على جهاز محاكاة.

وأضاف المصدر أنّ طيّاري إدارة الطيران الفيدرالي فشلوا خلال التجارب التي أجروها على جهاز المحاكاة في استعادة السيطرة على الطائرة بعد تشغيل نظام تعزيز خصائص المناورة (أم سي إيه أس) وهو البرنامج الإلكتروني المسئول عن الكارثتين الجويّتين.

ومن المتوقّع أن يؤدّي هذا الخلل إلى إرجاء موعد تجربة هذه الطائرة أثناء الطيران الفعلي، وهو اختبار لا بدّ منه لاستصدار رخصة طيران جديدة لهذا الطراز الممنوع من التحليق في العالم أجمع منذ منتصف مارس. وفي 10 مارس تحطّمت طائرة تابعة للخطوط الإثيوبية من طراز 737-ماكس بعد دقائق على إقلاعها من أديس أبابا، ما أدّى إلى مصرع كل من على متنها وعددهم 257 شخصاً بينهم ثمانية صينيين. وجاءت تلك الكارثة بعد تحطّم طائرة تابعة لشركة لايون إير من الطراز نفسه في أكتوبر بعد وقت قصير على إقلاعها من جاكرتا، ما أودى بحياة 189 شخصا كانوا على متنها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا