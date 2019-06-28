خامس أغلى لاعب في تاريخهم.. سكاي: بيساكا تخطى الفحص الطبي مع يونايتد

وكشفت شبكة سكاي سبورتس إكمال الظهير الأيمن بيساكا لإجراءات الفحص الطبي مع يونايتد، تمهيدا لإعلان ضمه بشكل رسمي.

وأشارت الشبكة إلى “مانشستر يونايتد سيعلن بشكل رسمي عن ضم بيساكا يوم الجمعة المقبل”.

الصفقة ستكلف مانشستر يونايتد دفع 45 مليون جنيه إسترليني إلى جانب 5 ملايين إضافات.

الظهير الأيمن صاحب الـ 21 عاما سيكون بعد بول بوجبا (89 مليون جنيه إسترليني) و روميلو لوكاكو (76 مليون جنيه إسترليني) وآنخيل دي ماريا (59.7 مليون جنيه إسترليني) وفريد (52 مليون جنيه إسترليني).

والآن آرون وان بيساكا سيكون خامس أغلى لاعب في تاريخ مانشستر يونايتد، وفقا لـ سكاي.

خريج أكاديمية كريستال بالاس، لعب 39 مباراة في الموسم الماضي بقميص كريستال بالاس وصنع 4 أهداف.

وشارك بيساكا مع منتخب إنجلترا في يورو تحت 21 عاما والآن يقضي أجازته بعد وداع الأسود الثلاثة للبطولة.

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