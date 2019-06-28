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ترامب: ليس هناك ضغط في الوقت للتعامل مع إيران

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ليس هناك ضغط في الوقت وليس في عجلة من أمره للتعامل مع إيران، معربًا عن أمله في التوصل إلى نتيجة إيجابية، وذلك في أعقاب تصاعد التوتر بين البلدين.
وقال ترامب خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية: "لا يوجد أي ضغط وقت على الإطلاق. نأمل أن ينجح الأمر في النهاية".

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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