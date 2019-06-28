حقيقة وجود غرفة عمليات تركية في طرابلس لمساندة قوات” الوفاق”

ايوان ليبيا – وكالات :

أكدت لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أنها” تستنكر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت ضد الشعب الليبي في مدينة غريان “.

وأكدت اللجنة، في بيان لها أمس الخميس، أن ” الجماعات الإرهابية والمليشيات الإجرامية وعصابات التهريب استغلت حالة الأمن والأمان التي عاشتها المناطق المحررة، ومنها مدينة غريان، تحت حماية الجيش الليبي، بناءً على اتفاق الدخول السلمي للمدينة، والذي تم بالترتيب مع مشايخ المدينة وأعيانها”.

وأكمل البيان، ” لقد قاموا بعمليات تخريبية وبغطاء جوي تركي عن طريق غرفة عمليات تركية تعمل في طرابلس وبتواطؤ وتعاون من طرف شركة ليبيا للإتصالات التقنية التي تحولت إلى وكر للتجسس وقطع الإتصالات والتصنت والتخابر لصالح التركي “.

وطالبت اللجنة المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الإقليمية والدولية بضرورة رصد وتوثيق كل هذه الأدلة التي تدين تلك الجرائم، وذلك بحسب ما جاء في نص البيان.

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