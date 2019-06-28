عمليات الكرامة” تعلن استهداف آليات الميليشيات في غريان بالسلاح الجوي

ايوان ليبيا – وكالات :

قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي، إن” الجيش لم يدخل البيوت ، ولم يشُنَّ حملاتِ اعتقال، ولم يقم بنشر قوات كبيرة في المِنطقة كما جرت العادة ، ولكن الميلشياوي الذي عاش على الفساد والسطو والكسب الحرام , لا يمكن أن يستقيم،أو يطالب بدولة مؤسسات ، بل جاهز لبيع ذمته لمن يدفع له، وبهذا فإن ما حدث في مدينة غريان،ما هو إلا انجرار وراء مجموعة من عباد المال ، الذين لم يعوا معنى التسامح الذي تعاملت به قواتُنا المسلحة ، والوفاء بوعودها، ولكن نقول للجميع إن من قام بأي عمل وتآمر من أجل بقاء تنظيم الاخوان الارهابي وميليشياته،لاستمراره في نهب ثروة ليبيا واذلال شعبها والعبث بسيادتها سيطالُه القصاص العادل ، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون” .

وأعلن المركز، أن “غرفة عمليات المنطقة الغربية أعلنت أن غريان منطقةُ عمليات لسلاح الجو وسيتم استهدافُ أي آلية للمليشيات وتجمعاتهم “.

وطالب المركز، المواطنين في غريان بالابتعاد عن أى آلية تابعة لقوات حكومة الوفاق المتواجدة في المدينة خوفا على سلامتهم.

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