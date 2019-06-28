هوية سُراق السيارات لصالح تنظيم داعش

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد مصدران مسؤولان أحدهم حكومي والآخر من مكتب النائب العام في طرابلس فتح تحقيق حول سرقة 22 سيارة رباعية الدفع قرب مدينة بن وليد شهر مارس الماضي .

وأضاف المصدران بأن السيارات كانت في طريقها من معرض محلي لإحدى الجهات الأمنية والعسكرية التي تعاقدت عليها من المعرض إلا أن جماعة إجرامية ( موالية حالياً لحكومة الوفاق ) تعرضت لها قرب بن وليد وقامت بسرقتها .

وكشف ذات المصدر القضائي بأن أربعة سيارات قامت المجموعة بإعادتها لأصحابها بعد وساطة وإتصالات مكثفة إلا أنها رفضت إعادة بقية المجموعة الأمر الذي إستلزم فتح تحقيق في الحادثة لمعرفة مصير السيارات خاصة مع نشاط تنظيمات إرهابية في المنطقة .

وأكد بأن المعلومات الأولية تشير إلى أن المجموعة الإجرامية التي إستولت على السيارات ومنهم ” شخص معروف ” قد أعادت بيعها لتنظيم داعش الإرهابي كما أنها مرتبطة أيضاً بأنشطة تهريب البشر عبر وديان بن وليد .

ونوه المصدران إلى أن أعيان بن وليد ومجلسيها البلديين ( الوفاق + المؤقتة ) عبروا جميعاً عن رفضهم القاطع لمثل هذه التصرفات مؤكدين بأن الوديان والشعاب المحيطة بالمدينة تعتبر مناطق وعرة تستغلها مختلف التنظيمات الإجرامية لأنشطتها سواء من داخل المدينة أو خارجها .

وعن هوية هذه المجموعة التي بات من شبه المؤكد تعاملها مع داعش فقد تحفظ المصدران عن ذكر أسمائهم كاملة لضمان سير التحقيق وإكتفوا بالإشارة لهم بحروف أسمائهم الأولى وهم المدعو ( م . م . ب ) والمدعو ( غ . ر . ش ) والمدعو ( ي . ر . ش ) وآخرين ، وقد جائت رموز هذه الأسماء متطابقة مع أسماء طالعتها المرصد في مستندات تحقيق موثقة بختم جهة تتابع القضية ومن بينهم بالفعل شخصية معروفة بالفعل بالتدوين على موقع ” فيسبوك ” .

كما أكد المصدرين بأن بعضهم ورغم عدائهم عبر وسائل التواصل الإجتماعي وغيرها لـ ” قوات حفتر ” إلا أنهم لا يستطيعون دخول طرابلس منذ سنوات لوجود تحفظات أمنية عليهم من قبل عدة جهات أمنية ( كتائب ) وخاصة في سوق الجمعة ومن بينها قوة الردع الخاصة على خلفية أحداث سابقة كما رجحوا بأن سبب خلافهم أصلاً مع الجيش مرده عملية السرقة هذه .

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