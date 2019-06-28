قنونو: لن نتوقف إلا في بنغازي

ايوان ليبيا – وكالات :

قال القيادي بالكلية الجوية مصراتة والناطق باسم مسلحي الوفاق محمد قنونو أن مسلحي الوفاق سيطروا على مدينة غريان بالكامل عبر عملية عسكرية وتنسيق بين القادة العسكريين في كافة المحاور وسلاح الجو.

قنونو أوضح في تصريح خاص لوكالة “نوفا” الإيطالية أنه تم تنفيذ ضربات عبر طيرانهم وغنمهم عدد من الآليات وأسر عدد من افراد القوات المسلحة خلال عملية تقدمهم داخل غريان.

وأضاف قنونو أن عمليات التنسيق مستمرة لتأمين المدينة، مشيراً إلى استمرار العمليات العسكرية حسب الخطط الموضوعة لن تتوقف حتى تصل إلى مدينة بنغازي حسب قوله.

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