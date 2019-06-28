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قنونو: لن نتوقف إلا في بنغازي

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

قال القيادي بالكلية الجوية مصراتة والناطق باسم مسلحي الوفاق محمد قنونو أن مسلحي الوفاق سيطروا على مدينة غريان بالكامل عبر عملية عسكرية وتنسيق بين القادة العسكريين في كافة المحاور وسلاح الجو. 

قنونو أوضح في تصريح خاص لوكالة “نوفا” الإيطالية  أنه تم تنفيذ ضربات عبر طيرانهم وغنمهم عدد من الآليات وأسر عدد من افراد القوات المسلحة خلال عملية تقدمهم داخل غريان.

وأضاف قنونو أن عمليات التنسيق مستمرة لتأمين المدينة، مشيراً إلى استمرار العمليات العسكرية حسب الخطط الموضوعة لن تتوقف حتى تصل إلى مدينة بنغازي حسب قوله.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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تعليقات

  • طول عمرك اهطل وعايش فى الطراوة وناسى ان الجيش الوطنى لايزال فى طرابلس وفشلتم فى السيطرة على المطار اما غريان فبالغدر ونقض العهود كاليهود فى لنى قريظة فى غزوة الاحزاب ولكن مثلنا حدث للدواعش فى مطار سبها وللجضران فى الهلال النفطى من هزبمة ساحة فان غريان ستعود الى الجيش الوطنى بعد سحق الخونة ولن بتوقف الجيش الوطنى الا فى مصراطة ليعلقك ايها التيس المصراطى من بيضانك ان وجدت

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  • غبى والطلب رخيص سنوقفك قى سجون بنغازى ونحقق لك طلبك انت واخوانك الاغبياء من خرفان ماء ماء بعد ان يصل الجيش الوطنى الى مصراطة ويقبض عليك من قفاك وتوقفك الشرطة العسكربة وترسلك لسجن لبنغازى قول باهى باهى غبى واهطل هو انت قادر تدخل مطار طرابلس العالمى ولا تخرج من عين زارة ولا من خلة الفرجان وبالامس قلتم غريان لاقيمة لها عندما دخلها الجيش بشرف والتزم بالعهود واليوم تهولون من شأن الذين دخلتموها بالغدر ونقض اخوان يهود بنى قربظة للعهود وعدا عندما يحررها الجيش من جديد تهونوا من شأنها مرة اخرى وبعد سحق جرذانكم الخونة هناك ستكون نقطة الانطلاق نحو وسط طرابلس وتحريرها من الاحتلال العثمانى القطرى وكلاهم الخونة والدواعش

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    • اي صلح و اي مثل جئت به و الله انك الا فيلسوف جاهل و عبد للدكتاتورية و لسيدك الموجيرة حفطر عليكم من الله ما تستحقون

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