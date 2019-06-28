بحث بناء مقر دائم لمجلس النواب في بنغازي

ايوان ليبيا – وكالات :

التقى رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الخميس النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومة، ورئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري، ومدير مكتب شؤون الرئاسة بالمجلس عوض الفيتوري.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أن اللقاء الذي عقد في ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة، بحث مستجدات الأوضاع على الساحتين المحلية والدولية وسير عمل الحكومة المؤقتة وكافة المشاريع القائمة بها بمختلف ربوع البلاد.

وناقش الاجتماع آليات تخصيص الحكومة المؤقتة لقطعة أرض في مدينة بنغازي، ليقام عليها المقر الدائم لمجلس النواب وفقا للإعلان الدستوري المؤقت.

كما ناقش الاجتماع العديد من الشؤون المتعلقة بتسهيل العمل بين السلطة التشريعية والتنفيذية بما يخدم المرحلة ويذلل الصعاب أمام المواطنين في هذا الوقت الحرج من عمر البلاد.

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