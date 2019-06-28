الليبية لحقوق الإنسان تستنكر مجزرة مستشفى غريان

ايوان ليبيا – وكالات :

أعربت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، عن استنكارها الشديد لما وصفته بالانتهاكات الجسيمة والخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بتصفية الجرحى الذين يتلقون العلاج بمستشفي غريان المركزي.

وأوضحت المنظمة، في بيان أصدرته أنهذه الجريمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مخالفة لاتفاقيات جنيف لعام 1949 م بشأن حماية المدنيين والجرحى ومن توقف عن القتال في النزاعات المسلحة الدولية والغير دولية، حيث يعتبر هذا العمل الإجرامي مخالفا لكل الأديان السماوية وديننا الإسلامي علي وجه الخصوص.

وطالبت المنظمة في بيانها، بعثة الامم المتحدة للدعم، والدول الداعمة للقتال في ليبيا، ان تتحمل مسؤولياتها فيما يتعلق بأحداث مستشفى غريان، وحماية باقي السكان المدنيين، مطالبة النائب العام والمدعي العام العسكري بضرورة فتح تحقيقات في مجزرة مستشفى غريان، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم مهما كانت تبعيتهم.

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