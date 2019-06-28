من هو الرجل الوحيد الذى شارك زوجات قادة قمة العشرين فى الصور التذكارية؟ | صور

بينما كان قادة مجموعة العشرين يواصلون مباحثاتهم فى قمتهم المنعقدة بمدينة أوساكا اليابانية حرصت زوجات القادة على التقاط الصور التذكارية .

وبحسب الصور التى التقطتها عدسات وكالة أنباء رويترز فقد جاءت هذه الصور التذكارية بعد جولة سياحية فى معبد معبد توفوكو-جي في كيوتو.

وبين كل السيدات الأُول وقف فيليب ماى زوج رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى التى تحضر قمة العشرين للمرة الأخيرة قبل أن تغادر منصبها كرئيسة للوزراء خلال الشهر المقبل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا