الكرملين: بوتين وجه الدعوة لترامب لزيارة موسكو

قال ديمتري بيسكو، فالمتحدث باسم الكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا نظيره الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، لحضور احتفالات يوم النصر في التاسع من مايو في موسكو العام المقبل.

وأبلغ بيسكوف الصحفيين أن رد فعل ترامب كان إيجابيًا، وأن الزعيمين اللذين اجتمعا على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان ناقشا الحد من انتشار الأسلحة والوضع في سوريا والعلاقات مع الصين والعوامل التي تقيد التبادل التجاري بين البلدين.

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