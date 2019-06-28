ميلان يقترب من ضم ثيو هيرنانديز

وفقا لصحيفة “جازيتا ديللو سبورت” الإيطالية فأن اللاعب سيوقع على عقود انتقاله لمدة 4 مواسم براتب 1.8 مليون يورو.

الظهير الأسباني البالغ 21 وقع للملكي مقابل 24 مليون يورو في صيف 2017 بعدما انضم من صفوف أتليتكو مدريد الإسباني.

ثيو الشقيق الأصغر للوكاس هيرنانديز لاعب بايرن ميونيخ الألماني بدءا من الموسم المقبل، توج مع ريال مدريد بأربع ألقاب قبل أن يخرج معار لصفوف ريال سوسيداد الموسم المنصرم.

وشوهد اللاعب منذ أيام في أحد المطاعم مع باولو مالديني للاتفاق على الانتقال في ظل العروض المقدمة للإسباني الشاب.

وما قلص فرص عودته لصفوف ريال مدريد تعاقد النادي مع الفرنسي فيرلان ميندي من صفوف ليون الفرنسي.

ويعد ثيو الظهير الأيسر الرابع في صفوف ميلان الإيطالي عند اتمام الصفقة، إلى جوار ريكاردو رودريجيز ودييجو لاكاسالت وإيفان ستيرنيتش.

وهو ما يفتح الباب لرحيل إثنين منهم على الأقل الأمر الذي يعتمد على أفكار المدير الفني الجديد ماركو جيامباولو.

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