رسميا – استبعاد ميلان من المشاركة في الدوري الأوروبي

ميلان لن يشارك في المسابقة الأوروبية الموسم المقبل على الرغم من احتلاله المركز الخامس، وتورينو سيكون البديل.

الروسونيري توصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي “يويفا” للانسحاب من الدوري الأوروبي بحثا عن مزيد من الوقت لتنظيم ميزانية النادي لتتناسب مع قوانين اللعب المالي النظيف، وتفاديا لعقوبات محتملة من جانب يويفا مستقبلا.

والمحكمة الرياضية أصدرت بيانها الذي أعلنت فيه الموافقة على الاتفاق الذي تم بين ميلان ويويفا بعدم اللعب في المسابقة الأوروبية.

وقال البيان: “الاتفاقية تمت بين جميع الأطراف على التالي: تم إلغاء قرار غرفة التحكيم في يويفا بشأن انتهاك ميلان لمعادلة الميزانية من 2015 إلى 2017، وإلغاء قرار غرفة التحكيم من 2016 إلى 2019، بالمقابل تم استبعاد ميلان من الدوري الأوروبي لموسم 2019/2020..”.

ميلان مُنح سنة إضافية من أجل توفيق أوضاعه المالية ليمنح فريق تورينو صاحب المركز السابع فرصة المشاركة في البطولة رفقة روما الذي سيبدأ من دور المجموعات بدلا من النادي اللومباردي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أوقف التحقيق مع ميلان بشأن خسائر الميزانية والتي قد تمنعه من المشاركة الأوروبية لحين صدور قرار المحكمة الرياضية “كاس” منعا لتكرار ما حدث الموسم الماضي.

يويفا في الصيف الماضي كان قد أصدر قرارا باستبعاد ميلان من المشاركة الأوروبية بسبب الخسائر المالية، قبل أن تستأنف إدارة الروسونيري ضد القرار عبر المحكمة الرياضية ويشارك في نسخة 2017-18.

إدارة النادي اللومباردي مرت بعدة تغييرات عقب نهاية الموسم وفشل التأهل لدوري أبطال أوروبا.

رحل المدير الفني جينارو جاتوزو، ومعه البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي للنادي.

مُلاك ميلان قرروا تجديد الدماء، بالإبقاء على أسطورة النادي باولو مالديني الذي أصبح المدير التقني والتطور الأستراتيجي. ().

كما تم تعيين الكرواتي لاعب الفريق السابق زفونيمر بوبان رئيسا تنفيذيا للنادي وفريدريك ماسارا مديرا رياضيا، وتم إعلان ماركو جيامباولو مديرا فنيا بعد فسخ تعاقده مع سامبدوريا الإيطالي.

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