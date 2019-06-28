المعارضة التشادية تهنئ الوفاق

ايوان ليبيا – وكالات :

هنأت الهيئة التشادية للثورة الشعبية Ctrp، حكومة الوفاق بمناسبة دخولها مدينة غريان. وقالت الهيئة في بيان أصدرته ونشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “كان العالم يفرض على حكومة الوفاق في طرابلس حظر بيع السلاح وتمد دول عربية خليفة حفتر بالسلاح المتوسط والثقيل، حتى كاد حفتر يحتل طرابلس، فكسر اردوغان الحظر وأمد الثوار بالأسلحة فتكسرت اعواد حفتر فرادى وضاعت ملايين الدعم وانتصر الشعب الثائر المخلص لوطنه وهزم المرتزقة غصب، ‏نبارك لثوار ليبيا الابطال تحرير مدينة غريان من مرتزقة حفتر، ونهنئ الدولة الليبية الشرعية بانتصار قوات الشرعية البطلة على المرتزقة ونسأل الله ان يجمع الشعب الليبي على كلمة الحق وما فيه مصلحة وطنهم وان يتحرر المغرر بهم من شباب ليبيا من فتاوى الضلال والفجور المدخلي”، وذلك بحسب تعبيرهم.

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