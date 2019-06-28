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المعارضة التشادية تهنئ الوفاق

تم النشر منذُ 58 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

هنأت الهيئة التشادية للثورة الشعبية Ctrp، حكومة الوفاق بمناسبة دخولها مدينة غريان. وقالت الهيئة في بيان أصدرته ونشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “كان العالم يفرض على حكومة الوفاق في طرابلس حظر بيع السلاح وتمد دول عربية خليفة حفتر بالسلاح المتوسط والثقيل، حتى كاد حفتر يحتل طرابلس، فكسر اردوغان الحظر وأمد الثوار بالأسلحة فتكسرت اعواد حفتر فرادى وضاعت ملايين الدعم وانتصر الشعب الثائر المخلص لوطنه وهزم المرتزقة غصب، ‏نبارك لثوار ليبيا الابطال تحرير مدينة غريان من مرتزقة حفتر، ونهنئ الدولة الليبية الشرعية بانتصار قوات الشرعية البطلة على المرتزقة ونسأل الله ان يجمع الشعب الليبي على كلمة الحق وما فيه مصلحة وطنهم وان يتحرر المغرر بهم من شباب ليبيا من فتاوى الضلال والفجور المدخلي”، وذلك بحسب تعبيرهم.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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تعليقات

  • مرتزقة مثل بعضكم البعض ويعملوا لحساب اردوجان كما ورد فى البيان ومالم يرد فى البيان ان كل من دعمهم اردوجان هزموا شر هزيمة اخرهم مرشحه فى اسطنبول والتهنئة خايبة لان الجيش الوطنى يتقدم اليوم داخل طرابلس فى عين زاره وفى ااسبيعة سحق المليشيات وحصل على 16 اسير اما غريان فاعتمدت على الغدر وعدم الوفاء بالعهود ولا يصدر هذا الا من خسيس جبان وكان بالامكان على الجيش الوطنى سحقهم وهم تحت سيطرته ولكن ليس من طبع الجبوش الوطنية الغدر لانها قادرة على المواجهة وجها لوجه اما من بطعن من الخلف فلن يفلت من القصاص اما انتم ياحثالة تشاد فستسلموا للشرعية هناك تعدمكم بمعرفتها

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    • الله يشفيك مما اصابك يا سيدة ثوار طرابلس عليك بفاتحة الكتاب والمعوذات والحبه السوداء

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