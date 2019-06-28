ذكرت متحدثة باسم منظمة الإغاثة الألمانية "سي ووتش" أن ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورج والبرتغالي، هي الأربع دول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي التي عرضت استقبال المهاجرين الذين أنقذتهم المنظمة.
وحددت جيورجيا ليناردي أسماء هذه الدول في مقطع مصور على تويتر.
وتقول أيضا إن منظمتها "أحيطت علما" أن كارولا راكيته، قائدة سفينة "سي ووتش 3" وضعت قيد التحقيق في إيطاليا لتحريض المهاجرين غير الشرعيين، وخرق قوانين الملاحة لتجاهل أمر بالتوقف من خفر السواحل الإيطالية
أربع دول تعرض استقبال المهاجرين على متن سي ووتش
ذكرت متحدثة باسم منظمة الإغاثة الألمانية "سي ووتش" أن ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورج والبرتغالي، هي الأربع دول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي التي عرضت استقبال المهاجرين الذين أنقذتهم المنظمة.
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