أربع دول تعرض استقبال المهاجرين على متن سي ووتش‏

ذكرت متحدثة باسم منظمة الإغاثة الألمانية "سي ووتش" أن ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورج ‏والبرتغالي، هي الأربع دول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي التي عرضت استقبال المهاجرين الذين ‏أنقذتهم المنظمة.‏

وحددت جيورجيا ليناردي أسماء هذه الدول في مقطع مصور على تويتر.‏

وتقول أيضا إن منظمتها "أحيطت علما" أن كارولا راكيته، قائدة سفينة "سي ووتش 3" وضعت ‏قيد التحقيق في إيطاليا لتحريض المهاجرين غير الشرعيين، وخرق قوانين الملاحة لتجاهل أمر ‏بالتوقف من خفر السواحل الإيطالية

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