ألمانيا تعلن دعمها للعملية السلمية في أفغانستان

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس للحكومة الأفغانية، اليوم الجمعة، مواصلة ألمانيا ‏دعمها للعملية السلمية في أفغانستان.‏

وبعد لقاء مع نظيره الأفغاني صلاح الدين رباني أكد ماس على أنه لا يجوز أن ينهار الوضع في ‏أفغانستان بعد كل ما تحقق هناك حتى الآن.‏

وقال ماس: "لن نقبل بردة إلى الأوقات المظلمة"، مضيفا أن من يسعى مثل الحكومة الأفغانية ‏للحفاظ على هذا التقدم سيجد الدعم من ألمانيا.‏

وأكد ماس أن ألمانيا مستعدة للعمل مع قطر لتهيئة الظروف الملائمة لإجراء حوار داخلي بين ‏الأفغان، مبينا أن هذا الأمر لن يكون إلا حجر أساس لمفاوضات صحيحة عن المستقبل السلمي ‏لأفغانستان.‏

وأوضح ماس أن كلا الطرفين ينبغي أن يستغل الفرص المتاحة حاليا من أجل الدخول في مثل هذه ‏العملية السلمية.‏ وأضاف ماس: "هذا الخطاب موجه بطبيعة الحال إلى جماعة طالبان".‏ من جانبه أكد رباني أن الأمر متعلق "بحماية المنجزات الديمقراطية التي تحققت، والتي توصلنا ‏إليها خلال 17 إلى 18 سنة مضت".‏ وأضاف رباني أن ألمانيا بصفتها صديقة لأفغانستان مهيأة تماما لدعم إجراءات بناء الثقة الرامية ‏إلى إجراء مباحثات مباشرة.‏ وأبدى رباني ثقته في أن الحوار الأفغاني-الأفغاني المنشود سيبدأ قريبا.

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