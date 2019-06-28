الخارجية المؤقتة تبحث مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر توفير الاحتياجات لمؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية

بنغازي 28 يونيو 2019 (وال)- عقد بمؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية ببلدية بنغازي، اجتماعًا لبحث آلية توفير الاحتياجات اللازمة للمؤسسة بالتعاون مع مختلف الجهات.

هذا وتركز الاجتماع الذي عقد برعاية وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة المؤقتة، وبتعليمات من معالي وزير الخارجية الدكتور عبد الهادي الحويج، على التعريف بعمل ونشاط اللجنة الدولية وعملها في ليبيا، ودورها الإنساني.

كما تناول الاجتماع أيضًا مناقشة خطة العمل، والتدريبات للكادر الوظيفي والشرطة القضائية، وتقديم المساعدات للنزلاء والوقوف على أوضاعهم الصحية والنفسية والمعيشية، وجدولة وتنسيق الزيارات الدورية للمؤسسة.

يُشار إلى أن الاجتماع الذي عقد على مدى يومين، حضره كل من : وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية الدكتور عبد اللطيف بوهدمه، وبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر, ومندوب وزارة الخارجية والمكلف بملف اللجنة الدولية للصليب الأحمر سند مرزوق الفاخري، وكيل النيابة المشرف على مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية خالد بووذن, ورئيس فرع جهاز الشرطة القضائية، ومدير ورؤساء الوحدات بمؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية. (وال- بنغازي) ع ع / ر ت

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