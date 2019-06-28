الخارجية الإيطالية: القائد العام المشير خليفة حفتر “طرف أساسي لا يمكن تجاهله” في ليبيا

روما 28 يونيو 2019 (وال)- اعتبر وزير الخارجية الإيطالي إنزو موافيرو الجمعة، إنّ القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، طرفًا أساسيًا في مساعي الحل في ليبيا، ولا يمكن تجاهله.

وقال موافيرو – عقب لقائه في العاصمة روما مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة – إن “المشير خليفة حفتر هو طرف أساسي في السيناريو الليبي، ومُحاور لا يمكن تجاهله”.

وأضاف موافيرو “في النزاعات أنت لا تختار خصومك، حتّى وإن كُنت أحياناً تفضّل لو كانوا أشخاصاً آخرين”.

وتابع الوزير الإيطالي “إذا كُنت في طرابلس، فإنّ من يواجهك هو المشير حفتر، وبالتالي عليك أن تتعامل مع الواقع كما هو”.

وعقد الوزير الإيطالي والمبعوث الأممي – مؤتمرهما الصحفي – عقب مشاركتهما في مؤتمر حضره ممثلو الدول الستّ المعنية بالملف الليبي، هي : إيطاليا، فرنسا، الولايات المتحدة، بريطانيا، مصر، الإمارات العربية المتحدة.

وكان سيادة القائد العام المشير خليفة حفتر قد طرح مبادرة لحل الأزمة في ليبيا، بعد تحرير القوات المسلحة للعاصمة طرابلس من المليشيات الإرهابية والإجرامية. (وال- روما) ر ت

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