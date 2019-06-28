رسميا – أتليتكو مدريد يتوصل لاتفاق لضم لاعب بارانينسي البرازيلي

النادي الإسباني ذكر عبر موقعه الرسمي أن الاتفاق تم بالفعل بين الطرفين، في انتظار إتمام الإجراءات النهائية للصفقة.

📝 Principio de acuerdo con el @AthleticoPR para el traspaso de Renan Lodi

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لودي (21 عاما) جناح أيسر برازيلي، خاض 49 مباراة مع أتليتكو بارانينسي، سجل خلالها 4 أهداف، وصنع 8 آخرين.

اللاعب الأعسر كان مساهما في تتويج بارانينسي بلقب كوبا سودا أمريكانا عام 2018.

صحيفة “أس” ذكرت أن إدارة نادي زينيت سان بطرسبرج الروسي حاولت خطف اللاعب في اللحظات الأخيرة وأرسلت ممثليها إلى البرازيل، لكن محاولاتهم باءت بالفشل.

ليصير لودي رابع صفقات أتليتكو مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بعد ماركوس يورينتي من ريال مدريد، وفيليبي من بورتو، ونيكولاس إيبانيز من سان لويس المكسيكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا