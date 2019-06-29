ترامب لـولي العهد السعودي: شرف لي أن ألتقيك وأنت صديق فعلت الكثير لبلادك

اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش القمة العشرين في أوساكا.

وقال ترامب: "شرف لي أن ألتقي ولي العهد السعودي وهو صديق فعل الكثير لبلاده".

وقال ولي العهد السعودي: نحاول بذل قصارى جهدنا من أجل بلدنا وهي رحلة طويلة

هذا ويشهد اليوم الثاني من قمة العشرين المنعقدة في أوساكا اليابان اجتماعات ثنائية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز مع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، وكذلك رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي.

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