ترامب يبدي استعداده للتوصل إلى اتفاق تجاري تاريخي مع الصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت إنه مستعد للتوصل لاتفاق تجاري "تاريخي" مع الصين، وذلك في بداية اجتماعه مع نظيره الصيني شي جينبينغ على هامش قمة مجموعة العشرين.

وصرح ترامب "سيكون الأمر تاريخيا إذا استطعنا التوصل إلى صفقة تجارية عادلة"، مضيفا "نحن منفتحون تماما على ذلك".

وتابع الرئيس الأمريكي "أظن أن هذا سيكون لقاء منتجا للغاية"، مشددا على علاقاته الجيدة جدا مع الرئيس الصيني الذي بات "صديقا" على حد تعبيره.

وقبيل ذلك، كان الرئيس الصيني قد شدد على أن "الحوار" مع الولايات المتحدة سيكون أفضل من "المواجهة".



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