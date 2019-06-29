البيت الأبيض: ترامب ومحمد بن سلمان ناقشا الدور المهم للسعودية في ضمان الاستقرار بأسواق النفط العالمية

قال البيت الأبيض، السبت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خطر إيران المتزايد في المنطقة.

وأضاف البيت الأبيض، في بيان، أن اللقاء الذي تم على هامش قمة العشرين في اليابان، كان مثمرا للغاية وتمت خلاله مناقشة دور السعودية في أسواق النفط العالمية.

وأوضح البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي وولي العهد السعودي ملتزمان بالمحافظة على سوق نفط قوية في مواجهة السلوك الإيراني العدواني.

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