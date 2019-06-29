الانتقالي السوداني: المقترح الإثيوبي صالح للتفاوض ونتطلع لتوافق وطني

قال الفريق شمس الدين كباشي، رئيس اللجنة السياسية، المتحدث الرسمي للمجلس العسكري الانتقالي بالسودان، فجر السبت، إن المجلس تسلم الوساطة المشتركة الإثيوبية والإفريقية الخميس الماضي.

وأكد كباشي، في بيان مصور على الصفحة الرسمية للمجلس الانتقالي عبر فيسبوك، أن المقترح الإثيوبي في مجمله صالح للتفاوض حول الوصول لاتفاق نهائي لتشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي.

وقال المتحدث الرسمي للمجلس العسكري الانتقالي "نتطلع لتفاوض جاد ينتهي بتوافق وطني يجمع كل أبناء الشعب".

وتقدم كباشي بالشكر لمبعوثي إثيوبيا وإفريقيا لدورهما الفاعل للوصول إلى توافق سياسي في البلاد.

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