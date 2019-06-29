هويات فريق عسكري يشغل الطائرات التركية المسيرة

توصلت صحيفة المرصد لهويات فريق خبراء عسكريين أتراك بينهم جنرال رفيع المستوى هو الفريق ” عرفان أوزسيرت ” الذي شغل منصب قائد فوج الأكاديمية العسكرية التركية كما شغل منصب المسؤول عن القطاع العسكري لمنطقة غازي عنتاب وتبوأ مناصب في الإستخبارات العسكرية ويعمل جميعهم في غرفة عمليات بالعاصمة طرابلس لصالح حكومة الوفاق ويبلغ عددهم 16 شخص متعددي المهام .

وأكد مصدر إستخباراتي ليبي كبير بأن من بين هذا الفريق عسكريين مختصين في تسيير الطائرات التركية المسيرة من طراز ” بيرقدار ” التي شنت غارات مكثفة على تمركزات الجيش في محيط غريان بمنطقة أبورشادة يوم الأربعاء الماضي .

وأضاف بأن هذه الطائرات ذاتها قصفت اليوم محور السبيعة كما قصفت الخميس منطقة خلة الفرجان وعين زارة وغيرها إنطلاقاً من قاعدة معيتيقة الجوية في طرابلس علماً بأن هذه الطائرات تحتاج إلى غرف عمليات متكاملة لتسييرها .

وكشف المصدر بأن الفريق يتخذ من شرق العاصمة طرابلس مقراً لعملياته إضافة لمقر آخر مؤكداً بأن مسؤولي حكومة الوفاق وعلى رأسهم وزير داخليتها فتحي باشاغا وآمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة جويلي يترددون بإستمرار على المقر .

كما أكد بأن الفريق التركي هو من يسير دفة المعارك فعلياً على الأرض عبر توفير معلومات إستخباراتية والقيام بمهام إستطلاع جوي يواكب تحرك قوات الوفاق إضافة لتوفير الإسناد الجوي القتالي لصالحها ، مشيراً إلى أن من بين هذا الفريق خبراء إتصالات وتصنت وتحديد مواقع .

وكانت القيادة العامة قد أعلنت الشهر الماضي تدمير طائرتين من ذات الطراز في مطار معيتيقة كما تحصلت المرصد على لقطات لطائرة ثالثة ورابعة تقلع من القاعدة لتنفيذ عمليات إستطلاع وقصف .



وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي قد إتهمت يوم أمس شركة ليبيا للإتصالات والتقنية بالتواطؤ لصالح غرفة عمليات تركية تعمل في طرابلس متهمة إياها بأنها تحولت إلى ” وكر للتجسس والتصنت لصالح الأتراك ” مستغلة في ذلك سيطرتها الكاملة على قطاع الإتصالات كمورد من موارد الشعب الليبي .

ويضم الفريق أيضاً ثلاثة خبراء عسكريين من باكستان على الأقل كانوا قد وصلوا إلى طرابلس في وقت سابق وهم أيضاً قد تعاقد معهم الرئاسي للإستعانة بهم في غرفة العمليات وقد توصلت المرصد أيضاً إلى هوياتهم .

وإطلعت المرصد على نسخة من مذكرة داخلية صادرة عن مكتب وزير الداخلية فتحي باشاآغا لسلطة الجوازات تضم أسماء وأرقام جوازات سفر فريق تركي وصل إلى معيتيقة مطالباً بتسهيل دخولهم ومنحهم التاشيرات اللازمة كما طالعت لاحقاً لقطات لوصولهم إلى مقر إقامتهم في أحد فنادق العاصمة الراقية وبرفقتهم بعد اللوازم والمعدات .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا