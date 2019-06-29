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قرارات القيادة العامة ضد المصالح التركية

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أن «الأراضي الليبية تتعرض منذ ليلة البارحة لغزو تركي غاشم».

ونشر الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري بيانًا مقتضبًا ليل الجمعة جاء فيه: «تتعرض الأراضي الليبية منذ ليلة البارحة لغزو تركي غاشم، نتج عنه أعمال تخريبية داخل الأراضي الليبية».

ولفت القيادة العامة للقوات المسلحة إلى أنها: «أصدرت الأوامر للقوات الجوية باستهداف السفن والقوارب داخل المياه الإقليمية وللقوات البرية باستهداف كافة الأهداف الاستراتيجية التركية».

وأشارت القيادة العامة للقوات المسلحة إلى أنها: «تعتبر الشركات والمقرات التركية وكافة المشروعات التي تؤول للدولة التركية أهدافاً مشروعة للقوات المسلحة رداً على هذا العدوان، ويتم ايقاف جميع الرحلات ( ( من والى ) ) تركيا والقبض على أي تركي داخل الأراضي الليبية».

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • اتق شر الحليم اذا غضب اليوم سيروا الخوان المفلسين بأس الجيش الوطنى قدرته الحقيقية لم يعد من الان امن ولا امان للخوان حتى فى اوكارهم فهم خلايا سرطانية خبيثة يجب استئصالها للحفاظ على حياة الشرفاء من الشعب الليبى واذا كان الخونة والعملاء بقيادة المجرم باشاغا تسللوا الى غريان فى جنح الظلام يحتمون فى سيارات الاسعاف وعادوا معها الى طرابلس لانهم يعرفون ان اى كلب منهم لا يستطيع ان يمكث هناك طويلا والا سيعود جثة هامدة داخل سيارة الاسعاف وليس مرافقا لها والاغبياء هللوا لما حصدوه بالغدر والخيانة ونسوا ان الثمن سيكون غاليا جدا وكما حدث فى الهلال النفطى حيث تم دحرهم بعد ساعات قليلة من دخولهم وتصويرهم داخل الموانئ النفطية فالعبرة ليست بدخول المكان ولكن بالحفاظ عليه دون خسائر فادحة

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