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رسالة حفتر لأهالي غريان

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

طالب القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر  المواطنين في غريان وضواحيها بالاطمئنان.

وقال حفتر،في رسالة له لأهالي غريان، إنهم” وقفوا إلى جانب القوات المسلحة وهتفوا لها بمحض إرادتهم وهي تقطع المسافات الطويلة في مهامها ضد الجماعات الإرهابية داخل بلادنا “.

وأكد حفتر، أن ” الرد سوف يكون قاس من القوات المسلحة من هذه الليلة ضد العمل الجبان والخدعة المبيته ضد من قام بتصفية وهدم بيوت الشرفاء بمدينة غريان” .

وأضاف حفتر،  “كما قال الشاعر وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم “.

وأوضح حفتر، أن “هذا العمل الخسيس لن يمر بدون عقاب والملاحقة القانونية ، مع الحفاظ على أرواح المدنيين وممتلكاتهم”.

وأكد حفتر بأنه يشد على ايدي القوات المسلحة المرابطة في جبهات القتال المقارعة الإرهاب.

وقال حفتر لجنوده، ” لا توثر عليكم أعمال الخونة المندسين في زهق أرواح الأبرياء في مدينة غريان وضواحيها ، وإن النصر قريب بعون الله ، لأن قتالكم للإرهاب من أجل الشعب حتى تكون بلادكم ذات سيادة برية وبحرية وجوية ضد أي عدوان غاشم”.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • اليوم سيروا الخوان المفلسين بأس الجيش الوطنى قدرته الحقيقية لم يعد من الان امن ولا امان للخوان حتى فى اوكارهم فهم خلايا سرطانية خبيثة يجب استئصالها للحفاظ على حياة الشرفاء من الشعب الليبى واذا كان الخونة والعملاء بقيادة المجرم باشاغا تسللوا الى غريان فى جنح الظلام يحتمون فى سيارات الاسعاف وعادوا معها الى طرابلس لانهم يعرفون ان اى كلب منهم لا يستطيع ان يمكث هناك طويلا والا سيعود جثة هامدة داخل سيارة الاسعاف وليس مرافقا لها والاغبياء هللوا لما حصدوه بالغدر والخيانة ونسوا ان الثمن سيكون غاليا جدا وكما حدث فى الهلال النفطى حيث تم دحرهم بعد ساعات قليلة من دخولهم وتصويرهم داخل الموانئ النفطية فالعبرة ليست بدخول المكان ولكن بالحفاظ عليه دون خسائر فادحة

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