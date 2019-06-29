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ترامب يؤكد أن لا مشكلة لديه في دخول أراضي كوريا الشمالية برفقة كيم

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت أنه مستعد لدخول أراضي كوريا الشمالية في حال التقى زعيمها كيم جونغ أون عند الحدود مع الشطر الجنوبي.
وقال رداً على سؤال بشأن إمكان عبوره الحدود نحو كوريا الشمالية إذا التقى كيم في المنطقة المنزوعة السلاح "بالتأكيد سأفعل. وسأشعر بالارتياح للقيام بذلك. لن تكون هناك أي مشكلة لدي".

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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