ترامب يؤكد أن لا مشكلة لديه في دخول أراضي كوريا الشمالية برفقة كيم

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت أنه مستعد لدخول أراضي كوريا الشمالية في حال التقى زعيمها كيم جونغ أون عند الحدود مع الشطر الجنوبي.

وقال رداً على سؤال بشأن إمكان عبوره الحدود نحو كوريا الشمالية إذا التقى كيم في المنطقة المنزوعة السلاح "بالتأكيد سأفعل. وسأشعر بالارتياح للقيام بذلك. لن تكون هناك أي مشكلة لدي".

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا