بوتين: اتفاق روسي ـ سعودي على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت أن موسكو والرياض اتفقتا على تمديد الاتفاق الذي يحدّ من انتاج النفط، نظراً لوفرة الإمدادات في العالم.

وقال بوتين للصحفيين عقب قمة مجموعة العشرين في أوساكا "سنمدد الاتفاق، (نحن) روسيا والسعودية. بالنسبة للمدة، سنفكر في ذلك، ربما لستة أو تسعة أشهر. يرجح أن يكون ذلك حتى تسعة أشهر".

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