اللواء أحمد المسماري: ليبيا تتعرض لغزو تركي وأوقفنا الرحلات معها وكل سفنها في مياهنا هدف معادي

بنغازي 28 يونيو 2019 (وال)- قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري اليوم الجمعة، إن تركيا تتدخل بشكل مباشر في ليبيا وبشكل واضح في معركة تحرير طرابلس، عبر دعم المليشيات الإرهابية برًا وبحرًا وجوًا.

وأضاف المسماري – خلال مؤتمر صحفي عقده في بنغازي – أن ليبيا تتعرض لغزو تركي عبر توفير طائرات مسيّرة، وتساندها دولة قطر في دعم تنظيم الإخوان والمليشيات الإرهابية.

وأشار المسماري إلى أن تركيا وفرت غطاء جويًا تركيًا بطائرات مسيرة خلال اقتحام الميليشيات لمدينة غريان، فتركيا الآن تدعم حكومة الوفاق غير الدستورية بكل المقدرات، وهناك ضباط وجنود موجودون في طرابلس، وطائرات استطلاعهم لا تغيب عن كل سماء ليبيا.

وحذر المسماري كافة السفن والطائرات التركية من الآن، فهي أهداف معادية، مضيفًا أن القيادة العامة قررت وقف كافة الرحلات الليبية من وإلى تركيا، وعلى كافة الشركات الشروع في التنفيذ القرار، وهذه الإجراءات بسبب تدخل أردوغان السافر في الشأن الليبي.

ودعا المسماري الشعب التركي للمطالبة بثني اردوغان عن هذه التصرفات الرعناء في الشأن الليبي الداخلي.

تطورات الميدانية

قال اللواء أحمد المسماري إن القوات الجوية دمرت رتلاً لمليشيات الوفاق الإرهابية مكون من 22 آلية مسلحة، حاولت التقدم لمنطقة السبيعة.

وأضاف اللواء أحمد المسماري أن مليشيات الوفاق الإرهابية تقوم بجمع الآليات في مدينة ككله، بغية الهجوم على مدينة الأصابعة، مشيرًا إلى أن القوات الجوية دمرت رتلا آخر حاول التقدم باتجاه مدينة الأصابعة.

وأوضح اللواء أحمد المسماري أن القوات الجوية كثفت غاراتها اليوم على مدينة غريان، داعيًا في الوقت ذاته المدنيين بالابتعاد عن تمركزات المليشيات الإرهابية التابعة لحكومة الوفاق غير الدستورية.

وتابع اللواء المسماري: “على أهالي وأعيان ومشايخ مدينة غريان، دعوة المليشيات لمغادرة مدينتهم، وعدم العبث بها، وأحييّ كل أهالي مدينة غريان، الذين تصدوا لمليشيات المجرم أسامة الجويلي، حتى قبل وصول القوات المسلحة لها، وكما لا أنسى في أن أتوجه بالشكر لكل سكان مناطق ومدن الجبل الغربي”.

وتابع المسماري: “قواتنا المسلحة فقدت العديد من الشهداء في معاركها السابقة، ولم يثنيها ذلك عن الاستمرار في مشروعهم الوطني الهادف لتطهير كافة مناطق ومدن ليبيا، وستتحرر طرابلس قريباً، وسينعم الوطن بالأمن والاستقرار، وأكرر شكرنا لأهلنا الواقفين مع قواتهم المسلحة في كافة ربوع الوطن، الذين لم تتأثر ثقتهم بقواتهم المسلحة”. (وال- بنغازي) أ م/ ر ت

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