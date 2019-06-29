مكتب الناطق باسم القائد العام: أصدرت تعليمات للقوات الجوية باستهداف السفن والقوارب داخل المياه الإقليمية وكافة الأهداف الإستراتيجية التركية

الرجمة 29 يونيو 2019 (وال)- أعلن مكتب الناطق باسم القائد العام اللواء أحمد المسماري الجمعة، أن القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت الأوامر للقوات الجوية، باستهداف السفن والقوارب داخل المياه الإقليمية وللقوات البرية باستهداف كافة الأهداف الإستراتيجية التركية.

وقال مكتب الناطق باسم القائد العام اللواء أحمد المسماري – في بيان – “تتعرض الأراضي الليبية منذ ليلة البارحة لغزو تركي غاشم، نتج عنه أعمال تخريبية داخل الأراضي الليبية، وتعتبر الشركات والمقرات التركية وكافة المشروعات التي “تؤول للدولة التركية” أهدافاً مشروعة للقوات المسلحة، رداً على هذا العدوان، ويتم إيقاف جميع الرحلات “من والى” تركيا، والقبض على أي تركي داخل الأراضي الليبية” .(وال- الرجمة) أ م/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال