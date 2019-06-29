الحكومة الليبية المؤقتة بأشد العبارات العمل الإجرامي الغادر الذي تعرض له عدد من جرحى قوات المسلحة في مستشفى غريان

قرنادة 29 يونيو 2019 (وال)- أدانت الحكومة الليبية المؤقتة بأشد عبارات الشجب والاستنكار، العمل الإجرامي الغادر الذي تعرض له عدد من جرحى قوات المسلحة العربية الليبية في مستشفى غريان، من قبل جماعات إرهابية مدفوعة بحقد مكين على أبناء هذا الوطن وجنوده وحُماته، وقد ارتقى إثر هذا الفعل الشيطاني الجبان عدد من الشهداء إلى الجنان العلية.

واستنكرت الحكومة الليبية المؤقتة – في بيان رقم (9) لعام 2019 م حول تصفية عدد من جرحى الجيش الليبي – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – “هذا الفعل الشنيع، الذي استهدف أرواح أبناء الجيش الليبي بُغيًا وحقدًا وتشفيًا، كردة فعل دنيئة على هزائمهِم المتتالية على كل الجبهات، وفي كل المجابهات، تشهد العالم أجمع على فظاعة تصرفات هذه الجماعات المارقة التي تدعمها حكومة وفاقِ غيرِ الشرعية، التي جرت على الوطن الكوارث والمصائب، وعلى الشعب الليبي كل صنوف القتل والتدمير والإذلال والامتهان، وأن هذه الحكومة التي كانت صنيعة مؤامرة الصخيرات الكارثية، تعمل وفق أجندات خسيسة ترعاها دول خارجية بعينها تهدف إلى تمزيق ليبيا وضرب أمنها ونهب مقدراتها”.

كما أدانت الحكومة الليبية المؤقتة الصمت المريب من قبل بعثة الأمم المتحدة، على رأسها غسان سلامة حيال هذه الجريمة النكراء، ونعده موالة واضحة للمجرمينِ، وتسترًا على جرائمهم وتكتُّمًا على فضائعهم.

وتابع البيان: “إِن هذا العمل البشع يُعد جريمة نكراء ترفضه كل الأعراف والمعاهدات الإنسانية، وتُنكره جميع المواثيق الحربية التي تجرم قتل الجرحى والأسرى، وما هذا التصرف الأرعن والجرم الفادح إلا دليل ناطق على داعشية هذه الجماعات الإرهابية المارقة، وإن تخفت وراء مسميات برَّاقة، وتقنعت بحجج واهية تزيدها افتضاحًا أمام العالم أجمع”.

وتابع البيان: “إِن من أعانهم على هذه الجرائم الفظيعة، بخيانة أو تهاون أو مساعدة أي كان نوعها، هم شركاء في الجريمة، وسيدفع هؤلاء الخونة والمجرمون المعتدون ثمن غدرِهم غاليًا، وليعلموا أن هذه الأفعال الإجرامية الشنيعة لن تُثني عزمنا شعبًا وحكومة وجيشًا عن المضي قدمًا لتطهير كل شبر من ليبيا يدنسه هؤلاء الخونة الأوغاد ومن هم على شاكلتهم”.

ودعت الحكومة الليبية المؤقتة المواطنين كافة في كل بقاع الوطن الحبيب، إلى التوحد في محاربة هذه الفئات الضَّالة المتغوِلة، الممعنة في إذلال أبناء شعبنا ونهب خيراته، وتدمير مقدراته، وإلى العمل الجاد للقضاء على هذه الجماعات الإرهابية. (وال- قرنادة) أ م/ ر ت

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