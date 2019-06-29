المجلس العسكري بالسودان: نسعى لتشكيل حكومة مدنية.. والجنود المنتشرون في الشوارع لتأمين المواطنين

قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو، إننا نسعى لتشكيل حكومة مدنية تتكون من المستقلين وأصحاب الكفاءات.

وحذر نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، خلال كلمة له أمام حشد من المؤيدين للمجلس الانتقالي، من التجارة بالدولار الأمريكي في السوق السوداء.

ووعد حمدان خلال كلمته، بتوفير الخدمات بالأحياء الطرفية، مؤكدا أن العسكريين المنتشرين في شوارع الخرطوم هدفهم تأمين المواطنين.

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