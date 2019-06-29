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ترامب: تركيا كانت ستقضي على الأكراد في سوريا قبل تدخلي

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تركيا "استعدت" للهجوم والقضاء على الحلفاء الأكراد لواشنطن في سوريا، إلى أن تدخل وطلب من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان وقف ذلك.

وأضاف: "كان يسعى للقضاء على الأكراد. لقد قلت له لا يمكنك القيام بذلك ولم يفعل ذلك".

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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