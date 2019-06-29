ترامب: تركيا كانت ستقضي على الأكراد في سوريا قبل تدخلي

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تركيا "استعدت" للهجوم والقضاء على الحلفاء الأكراد لواشنطن في سوريا، إلى أن تدخل وطلب من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان وقف ذلك.

وأضاف: "كان يسعى للقضاء على الأكراد. لقد قلت له لا يمكنك القيام بذلك ولم يفعل ذلك".

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