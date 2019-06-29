الفريق محمد حمدان دقلو : لم نستثمر التغيير في السودان بشكل صحيح

الخرطوم 29 يونيو 2019 (وال)- قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو السبت، إن التغيير الحاصل في السودان، لم يتم استثماره بشكل صحيح، وأنه يجب استغلال الفرصة لمحاسبة المفسدين والمجرمين.

وأوضح دقلو – في كلمة له – أن المجلس العسكري يتمنى تشكيل حكومة تُمثل جميع السودانيين اليوم قبل غد، مؤكدًا رغبته في حكومة مدنية تضم كفاءات مستقلة.

وشدّد دقلو على إن “المجلس العسكري الانتقالي، ليس امتدادًا لنظام البشير”، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل على تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين.

وحذّر دقلو من التجارة بالدولار الأميركي في السوق السوداء، مضيفًا “العسكريون المنتشرون في شوارع الخرطوم، هدفهم تأمين المواطنين”.

وتأتي التصريحات الجديدة لدقلو، بينما لا يزال المجلس العسكري الحاكم يدرس اقتراح الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا. (وال- الخرطوم) ر ت

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