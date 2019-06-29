بالفيديو – تقرير: القبض على شنايدر بعد رقصه مخمورا فوق سيارة وإتلافها

وقالت الصحيفة البريطانية إن اللاعب رقص وهو مخمور فوق سقف سيارة ما تسبب في تلفيات بقيمة 5.4 آلاف جنيها إسترليني.

وأفرجت السلطات الهولندية عن شنايدر بعد دفعه مبلغا بقيمة 5382 جنيه إسترليني بعد اتفاقه مع صاحب السيارة التالفة.

وظهر مقطع فيديو للاعب الدولي الهولندي السابق ووصيف بطل كأس العالم 2010 وهو يحاول الرقص فوق سطح السيارة.

Galatasaray’ın eski futbolcusu Wesley Sneijder,alkollüyken bir aracın üstüne çıkıp dans etti.

Olaya ait görüntüler Hollanda medyasına yansırken geceyi karakolda geçiren Sneijder’ın otomobil sahibi ile anlaşmasının ardından serbest bırakıldığı aktarıldı.#cumartesi #sporhaftasonu pic.twitter.com/o6JTcUQ1u5

صاحب الـ35 عاما تم القبض عليه وهو فوق سقف السيارة ويركلها بقدمه وهو يرتدي قميصا أبيضا.

ورفضت السلطات في هولندا حسب التقرير التأكيد عما إذا كان اللاعب قد تم سجنه أم لا، لكنهم أكدوا فقط عملية القبض عليه لتدمير السيارة.

وانضم شنايدر إلى الغرافة قادما من نيس في يناير 2018 بعد أن لعب لخمسة أشهر مع النادي الفرنسي.

وشارك صاحب الـ35 عاما في دوري النجوم القطري في 11 مباراة خلال موسم 2018-2019 سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفا.

اختبر معلوماتك – رتب هؤلاء اللاعبين حسب أنديتهم

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا