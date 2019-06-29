عملية نوعية ردا على تصفية قوات الجيش في غريان

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت غرفة عمليات اجدابيا التابعة للجيش، أن عناصرها قامت بعملية نوعية تمكنوا خلالها من “قتل عدد من الخوارج وحرق عدد ثلاث آليات وإزالة الضغط على أحد المحاور”.

وأوضحت الغرفة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن ذلك يأتي في إطار “الرد القوي لقتل رجال الجيش وتصفيتهم في غريان”.

وأضافت “أسمينا العملية بـ “عملية شهداء الجيش في غريان” وتمت بنجاح، ورجع الأسود إلى عرينهم وتكبدَ العدو خسائر فادحة في الأفراد والعتاد ولم يتوقع العدو مثل هذه العمليات النوعية وقد أعذر من أنذر مازال ما رأيتم شيء “.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا