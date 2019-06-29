دعم مصري روسي للجيش الوطني

ايوان ليبيا – وكالات :

جدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، التأكيد على أهمية استعادة دور مؤسسات الدولة في ليبيا، ودعم الجيش الوطني لتمكينه من مكافحة الجماعات المسلحة الإرهابية ومن استعادة الأمن والاستقرار للبلاد، والوقوف بوجه التدخلات الخارجية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الرئيسين، اليوم السبت، على هامش قمة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية، بحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي.

وأكد السيسي وبوتين أن استعادة الأمن في ليبيا يُمهد لإجراء الانتخابات والاستحقاقات السياسية لتحقيق إرادة الشعب الليبي الذي يملك حق تحديد شكل مستقبل بلاده.

وأشار المتحدث إلى أن الرئيسين تناولا جملة من المواضيع التي تهم البلدين وعلى رأسها القضايا الاقتصادية، والقمة الأفريقية الروسية المزمع عقدها في أكتوبر المقبل.

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