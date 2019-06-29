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مطار نيوارك بأمريكا يستأنف الرحلات بعد توقف وجيز بسبب حالة طوارئ

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قال مسئولون، إن مطار نيوارك ليبرتي الدولي بولاية نيوجيرزي الأمريكية، أوقف رحلات الوصول والمغادرة لفترة وجيزة اليوم السبت، بسبب حالة طوارئ، وقالت وسائل إعلام إن إطار طائرة انفجر أثناء هبوطها.
وأعلن المطار في تغريدة على تويتر استئناف عملياته وأن على الركاب توقع تأخر في رحلاتهم، دون أن يشير إلى طبيعة حالة الطوارئ.
 

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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