التعاون الإسلامي تطلق موسوعة عالمية للتسامح بعدة لغات.. قريبا

تعكف منظمة التعاون الإسلامي حالياً على إطلاق الموسوعة الإسلامية العالمية للتسامح، التي سيعلن عنها قريبا بعدد من اللغات العالمية ومنها إلى جانب العربية الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والصينية والأوروبية والروسية والألمانية والتركية والفارسية، وبعض اللغات الإفريقية.

وستكون الموسوعة في شكل مطبوعات ومواد رقمية، وتهدف إلى الكشف عن فلسفة التسامح في الإسلام وإبراز حقيقة الدين الحنيف للعالم ومواجهة دعاوى الإسلاموفوبيا، والتصدي لدعاوى الغلو والتطرف، حيث تشمل عناصر الموسوعة على آيات القرآن الكريم والأحاديث الشريفة والسيرة النبوية.

وصرح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بأن المشروع "هو الأول من نوعه وانطلق إيماناً من المنظمة في تحقيق نشر الإسلام كما هو الإسلام الصافي النقي الذي يحرفه البعض لأهدافه، ويجعل صورته خاطئة لدى الآخر".

وأشار العثيمين، إلى أن المنظمة "ترحب بكل الجهود التي تعزز قيم التسامح لخدمة الأمة الإسلامية، واصفا مشروع الموسوعة بأنه يُعتبر حلما كبيرا في إبراز التسامح والاعتدال، وإيجاد موسوعة شاملة توضح دور الإسلام الصافي المعتدل في هذا الجانب".

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