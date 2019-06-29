حقيبة زوجة أردوغان باهظة الثمن تثير غضب فقراء تركيا.. ومواطن: هل دفع الرئيس راتب 6 أشهر لشرائها؟

انتقدت صحيفة جمهوريت التركية المعارضة، ما قالت إنه بذخ غير مبرر لزوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعدما ظهرت وهي تحمل حقيبة من ماركة هيرمس ثمنها يتجاوز 50 ألف دولار.

وأثار ثمن الحقيبة ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، من الأتراك الذين أعربوا عن غضبهم من هذا البذخ في وقت تزداد فيه معدلات الفقر في البلاد جراء سياسات أردوغان التي تسببت في تراجع الليرة المحلية بشكل كبير أمام الدولار، إضافة إلى تراجع النمو الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة.

وكتب المواطن "تورغوت أوغلو" على حسابه بموقع "فيس بوك" قائلاً: "بما أن راتب أردوغان الشهري 39 ألف ليرة وقرينته لا تعمل من الأساس، فكيف لها أن تمتلك حقيبة تبلغ 50 ألف دولار، أي بما يعادل "215 ألف ليرة" وهو راتب أردوغان لمدة 6 أشهر، متسائلًا باستنكار، هل قد منح الرئيس راتبه لمدة 6 أشهر إلى قرينته لشراء حقيبة يد؟".

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا