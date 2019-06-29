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حقيبة زوجة أردوغان باهظة الثمن تثير غضب فقراء تركيا.. ومواطن: هل دفع الرئيس راتب 6 أشهر لشرائها؟

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

انتقدت صحيفة جمهوريت التركية المعارضة، ما قالت إنه بذخ غير مبرر لزوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعدما ظهرت وهي تحمل حقيبة من ماركة هيرمس ثمنها يتجاوز 50 ألف دولار.

وأثار ثمن الحقيبة ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، من الأتراك الذين أعربوا عن غضبهم من هذا البذخ في وقت تزداد فيه معدلات الفقر في البلاد جراء سياسات أردوغان التي تسببت في تراجع الليرة المحلية بشكل كبير أمام الدولار، إضافة إلى تراجع النمو الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة.
وكتب المواطن "تورغوت أوغلو" على حسابه بموقع "فيس بوك" قائلاً: "بما أن راتب أردوغان الشهري 39 ألف ليرة وقرينته لا تعمل من الأساس، فكيف لها أن تمتلك حقيبة تبلغ 50 ألف دولار، أي بما يعادل "215 ألف ليرة" وهو راتب أردوغان لمدة 6 أشهر، متسائلًا باستنكار، هل قد منح الرئيس راتبه لمدة 6 أشهر إلى قرينته لشراء حقيبة يد؟".

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • على العكس من امينة الطيبة المنكسرة زوجة سى السيد فى ثلاثية نجيب محفوظ قصر الشوق وبين القصرين والسكرية نجد امينة زوجة سى السئ اردوغان شرسة تحب المظاهر فبنى لها قصرا جديدا الف غرفة وقصر طائر بنصف مليون دولار وعين زوج ابنتها وزيرا للمالية رغم انه فاسد وتصر امينة ان تصحبه او تسحبه فى كل مكان ولهذا تجده يجعجع امامها فى كل المناسبات ويتدخل فى قضايا لا شأن له بها ومثيرة للسخرية فيطلب التحقيق فى وفاة مرسى الذى مات فى المحكمة امام الجميع وانت مال اهلك هذا شأن داخلى مصرى وهو السيسى طالب بتحقيق دولى فى وفاة شاب فلسطينى من غزة من التعذيب فى تركيا ام ان هذا شأن فلسطينى تركى منك لله يا امينة ضيعتى زوجك المجرم وسيصحبك يوم القيامة فى الدرك الاسفل .تلك الدار اﻻخرة للذين لايريدون علوا فى الارض ولا فسادا انظروا الى سيدنا عمر فتح بلاد فارس ومصر وبيت المقدس وكان ينام تحت شجرة وملابسه بها 17 رقعة فقالوا حكمت فعدلت فنمت ياعمر واليوم نقول حكمت فظلمت وسفكت الدماء يااردوغان بدعم من زوجتك امينة فلا نامت اعينكم حتى ياتيكم ملك الموت وتريا العذاب الاليم

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  • لماذا تحقدوا على امينة زوجة سى السئ اردوغان مع انها شاطرة جدا فى التوفير من مصروف زوجها لتشترى هذه الشنطة التى تقول انها تساوى مرتبه فى 6 اشهر كفاية حقد فهى توفر من مرتب زوجها لو قلنا 10 الاف دولار توفر حوالى مليار دولار فى الشهر بعد كل نفقات المنزل ولما لا وزوج بنتها وزير المالية وزمته يوك ويعطيها ما تريد فمفتاح الخزانة العامة معاه وسمعنا عن اختفاء 20 مليار من المصرف التركى مين يقدر يتكلم سيحبس ويتهم بالمشاركة فى الانقلاب وانه من اتباع الداعية الاسلامى فتح الله جولن وبالطبع فى وزارة المالية التركية فى يد امينة عفوا فى شنطة يد امينة

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