الصين تشدد عمليات الرقابة على اللقاحات بعد سلسلة من فضائح السلامة

أقرت الصين قانونًا، اليوم السبت، يشدد الرقابة والقواعد الإدارية على كيفية دخول اللقاحات للسوق، بما يفرض قواعد أكثر صرامة على إنتاجها وتوزيعها والأبحاث التي تجرى عليها بعد سلسلة من فضائح السلامة.

وتعهدت الصين بتنفيذ إصلاحات لتحسين إنتاج وإدارة التطعيمات بعد الفضائح التي شملت تزوير شركة لسجلات الإنتاج والتفتيش العام الماضي لبيع لقاحات غير فعالة، مما هز ثقة الناس في العقاقير المصنعة محليًا.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن القانون الجديد يسمح بتطبيق عقوبات مشددة على من يشاركون في ممارسات غير قانونية مثل تزوير البيانات ومن يعرقلون التحقيقات.



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