رئيس رومانيا لا يريد رئاسة المجلس الأوروبي وسيسعى لولاية جديدة

قال الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس المنتمي للوسط، اليوم السبت، إنه سيرفض أي عرض لتولي منصب رئيس المجلس الأوروبي وإنه سيسعى بدلاً من ذلك للفوز بفترة رئاسية جديدة.

ويرى دبلوماسيون يوهانيس (60 عاما)، المنتمي للعرق الألماني والذي ساهم تعهده بكبح جماح الفساد في جعله أكثر زعيم سياسي أوروبي شعبية على فيسبوك، بديلا محتملا لرئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.

وقال يوهانيس خلال لقاء مع أعضاء بحزب المنتدى الديمقراطي للألمان في رومانيا بمدينته سيبيو "هناك أناس مهمون، سواء في رومانيا أو أوروبا، يرونني مناسبا لمنصب قيادي في مؤسسة أوروبية".

وأضاف "أريد أن أقولها الآن هنا وعلى الملأ: أنا رئيس رومانيا وأريد أن أظل رئيسا لها وليس للمجلس الأوروبي، لأن هناك الكثير الذي يتعين عمله هنا وأرغب في أن أظل مشاركا في ذلك".

ويحتل يوهانيس المركز الأول بنسبة 43 بالمائة في استطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر وبفارق كبير عن أقرب منافسيه. وحظي يوهانيس، معلم الفيزياء السابق، بإشادة لمهاراته في إدارة سيبيو الواقعة بإقليم ترانسلفانيا، وهو أول رئيس لرومانيا ينتمي لأقلية عرقية. ووافق الناخبون في رومانيا بأغلبية ساحقة على استفتاء غير ملزم دعا إليه يوهانيس لمنع الحكومة من تعديل القانون عبر مرسوم طوارئ وإصدار قرارات عفو عن مدانين في قضايا فساد.

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